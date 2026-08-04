Вячеслав Федорищев на оперативном совещании сообщил о новых кадровых назначениях

Сегодня, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, на котором сообщил о новых кадровых назначениях.



Заместитель председателя Правительства Самарской области Владимир Кий и заместитель председателя Правительства Самарской области Никита Зубко назначены временно исполняющими обязанности заместителей Губернатора Самарской области.



Глава региона подчеркнул, что и Владимир Кий и Никита Зубко давно работают в составе Правительства региона и хорошо знают закрепленные за ними направления.



По словам губернатора, новый статус необходим для усиления межведомственной координации и повышения персональной ответственности по вопросам безопасности, правопорядка, предупреждения чрезвычайных ситуаций, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными, надзорными и иными федеральными органами.



«Владимир Валерьевич имеет многолетний опыт работы в системе МЧС России, руководства территориальными органами и организации действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Никита Викторович прошел большой профессиональный путь в органах прокуратуры и обладает значительным опытом в сфере обеспечения законности, защиты прав граждан и координации деятельности правоохранительных органов, - отметил Вячеслав Федорищев. - Эти направления требуют не разовых решений, а постоянной, четко организованной работы на уровне руководства региона. Рассчитываю, что накопленный опыт Владимира Валерьевича и Никиты Викторовича позволит усилить эту работу, обеспечить оперативное принятие решений и необходимый контроль за их исполнением».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области