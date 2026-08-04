В Самаре началась приемка 159 детских садов

В Самаре началась приемка дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году. В течение двух недель межведомственная комиссия, сформированная Департаментом образования, проверит готовность 159 муниципальных детских садов, а также 31 дошкольное отделение. Особое внимание уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, подготовке к отопительному сезону, а также обеспечению комплексной безопасности в здании и на территории.



В числе дошкольных учреждений, успешно прошедших приемку, детский сад № 378 комбинированного вида. За лето здесь капитально отремонтировали и переоборудовали одну из групп под ясли для малышей от 2 до 3 лет. Там выровняли и покрасили стены и потолки, заменили экраны батарей, приобрели игрушки и новую мебель: столы, стулья, кровати и матрасы. Еще в трех группах проведен текущий ремонт. На территории детского сада установили два игровых домика и зону для метания мяча. Также там отремонтировали два теневых навеса.



«Лучшая подготовка к летней приемке — стабильное тщательное содержание детсада в течение всего года. Поскольку наш детский сад имеет спортивную направленность, особое внимание уделяем уходу за бассейном: специалисты провели диагностику оборудования, очистили чашу и заменили в бассейне фильтрующие элементы. Дополнением к нашей физкультурно-оздоровительной работе станет Аллея ГТО, которую откроем в ближайшее время. Всего осенью наш детский сад примет 225 воспитанников — это более чем на 30 детей больше, чем в прошлом году», – поделилась заведующая детским садом № 378 Евгения Шахова.



В рамках приемки члены комиссии оценивают состояние помещений и территории детских садов, проверяют соответствие условий требованиям санитарных и противопожарных норм, наличие средств первой помощи, исправность игрового и спортивного оборудования, а также готовность пищеблоков и медицинских кабинетов.

Фото: пресс-служба администрации Самары