«Лето с футбольным мячом»: четыре команды представят Самару на региональном этапе турнира

В Самаре на стадионе «Нефтяник» состоялись решающие матчи городского турнира «Лето с футбольным мячом». В соревнованиях приняли участие более 200 мальчиков и девочек в возрастных группах 2012–2014 и 2015–2017 годов рождения из всех районов города. Четыре команды представят Самару на областном этапе.

По итогам соревнований сразу три первых места забрали школьники из Промышленного района — команда мальчиков 2015-2017 г.р. (тренер по месту жительства Н.Ф. Терзиманов), команды девочек 2015-2017 г.р. (школа № 178) и девочек 2012-2014 г.р. (ССК «Виктория»). Среди мальчиков 2012-2014 г.р. победу одержала команда Железнодорожного района (школа № 174).

победители городского этапа представят Самару на областных соревнованиях, которые запланированы на 19 августа на стадионе «Самара-Арена». Там же будут объявлены победители творческих конкурсов, проходящих в рамках проекта «Лето с футбольным мячом».



Проект «Лето с футбольным мячом» реализуется региональным отделением партии «Единая Россия» и Самарской областной федерацией футбола при поддержке Правительства Самарской области и профессиональных футбольных клубов. За лето 2025 года в проекте приняли участие 36 тысяч детей.

Фото: пресс-служба администрации Самары

Фото: пресс-служба администрации Самары