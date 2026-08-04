Две трети автовладельцев пользуются цифровыми сервисами для поиска бензина

Аналитическая компания MAR CONSULT провела исследование про отношение россиян к «бензиновому кризису».

Автомобиль остается массовым средством передвижения: 72% респондентов имеют в семье бензиновый или дизельный автомобиль, еще 2% – гибрид и 1% – электромобиль. Зависимость от автомобиля напрямую коррелирует с доходом: среди респондентов с доходом более 150 тысяч рублей автомобиль есть у 92%, тогда как в группе с доходом менее 40 тысяч – лишь у 40%.

Оценка ситуации с бензином

Оценка ситуации с бензином демонстрирует выраженную тревожность: 18% респондентов называют ситуацию катастрофической, 40% – затруднительной, 31% – терпимой и лишь 11% – спокойной. Возрастная динамика неоднородна: молодежь 18-24 лет чаще считает ситуацию затруднительной (56%), тогда как группа 55-65 лет демонстрирует наибольшее спокойствие – 28%. В Москве менее других регионов (49%) оценивают ситуацию как катастрофическую или затруднительную.

Среди конкретных проблем, с которыми столкнулись автовладельцы за последние 2-3 месяца, лидируют очереди на АЗС (76%), резкий рост цен на заправке (65%), отсутствие нужного вида топлива (60%) и ограничения по литражу заправки (58%). Лишь 6% не сталкивались ни с чем. С ростом цен меньше сталкиваются автовладельцы в Москве (51%) и Санкт-Петербурге (47%), чем в других регионах.

Расходы на бензин

Поведенческие изменения затронули 77% автовладельцев. 32% стали ездить значительно реже, 24% отказались от дальних поездок, 22% пересмотрели маршруты. Не изменили поведение лишь 23%. Доходная дифференциация здесь наиболее выражена: среди респондентов с доходом менее 40 тысяч 50% стали ездить реже, тогда как среди высокодоходных (более 150 тысяч) – лишь 23%, а 32% из них вообще ничего не изменили. Возрастная группа 35-44 лет наиболее склонна к сокращению поездок (43%), а молодежь 18-24 лет чаще отказывается от дальних поездок (33%).

Бюджет на топливо вырос у абсолютного большинства: у 41% – до 20%, у 40% – на 20-50%, у 2% – более чем на 50%. Лишь 17% заявляют, что бюджет остался без изменений.

Приложения и сайты для мониторинга АЗС

Цифровые сервисы мониторинга АЗС востребованы, но не удовлетворяют пользователей из-за неактуальности данных.

Мобильные приложения для поиска АЗС и сравнения цен используют 65% автовладельцев (34% – регулярно, 31% – иногда). 27% заправляются в привычных местах, а 8% не знают о таких сервисах. Наиболее активные пользователи – возрастная группа 25-34 лет (46% регулярно) и респонденты с высоким доходом (42%).

Среди тех, кто пользуется сервисами, главные запросы – наличие нужного бензина (73%), актуальность цен в реальном времени (64%) и информация об очередях (63%). Информация и отзывы о качестве бензина важны для 36%, акции и скидки – для 26%, наличие АГЗС (газ) или зарядок для электромобиля – 13%, сопутствующие услуги – 9%.

При этом 43% пользователей недовольны сервисами из-за устаревания данных, а 8% – из-за отсутствия официальных данных о запасах топлива, 2% автовладельцев не нравится интерфейс приложений.

Меры поддержки государством рынка бензина

Среди мер государственной поддержки наиболее эффективной автовладельцы считают фиксацию цен на социально значимом уровне (43%) и запрет на экспорт топлива в периоды дефицита (32%). Субсидии для социальных категорий и закупку бензина за рубежом поддерживают по 8%, увеличение квот на переработку нефти внутри страны – 7%, а одобрение бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 поддерживают лишь 2%. Возрастная группа 55-65 лет наиболее активно выступает за госрегулирование цен (68%), тогда как группа запрет экспорта больше всего поддерживают в группе 35-44 лет (42%). Респонденты с низким доходом практически единодушны в поддержке фиксации цен (65%). В Москве наиболее популярен запрет экспорта (46%), тогда как фиксация цен не популярна – находит поддержку лишь у 17%.

О программах перехода на газ (метан/пропан) и субсидиях на переоборудование слышали 59% автовладельцев, но лишь 11% уже пользуются или планируют, а 48% считают это дорогим или сложным. 41% впервые слышат. Молодежь 18-24 лет наиболее открыта к переходу (25% уже пользуются или планируют). Среди высокодоходных респондентов интерес также выше (19%), что объясняется возможностью инвестировать в переоборудование.

Доверие к заявлениям властей о стабилизации ситуации остается низким. Лишь 19% считают, что кризис проходит, тогда как 47% полагают, что обстановка по-прежнему напряженная, а 21% – что кризис усугубляется. Мужчины оптимистичнее женщин (24% против 14% верят в стабилизацию). Респонденты с доходом от 101 тыс рублей чаще видят улучшения (25%), тогда как с низким – чаще фиксируют усугубление (25%).