Самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» выступит в Москве

4 августа самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» выступит в рамках Всероссийского марафона-фестиваля «Россия-Театр-Общество»

Два показа перформанса «Белые сны» состоятся 4 августа в 15:00 и 17:00 на Площади у Медиацентра в столичном Парке «Зарядье».

С 1 по 9 августа Парк «Зарядье» станет главной площадкой фестиваля «Россия-Театр-Общество», приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей России. В программе мероприятия театр «Пластилиновый дождь» представит свой перформанс на ходулях «Белые сны».

Частью этой истории станут зрители. И, сколько бы они себя ни щипали, проснуться не получится. Да и не хочется отрываться от такого «сна» с трюками на ходулях, сумасшедшими танцами и юмористическими миниатюрами.

Всероссийский марафон-фестиваль «Россия-Театр-Общество» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив. Основная цель фестиваля — продемонстрировать богатство театральной культуры страны и способствовать сохранению и развитию театральных традиций.

Независимый уличный театр «Пластилиновый дождь» является единственным представителем Самарской области на фестивале «Россия-Театр-Общество».

«Для нас огромная честь быть голосом целого региона на главной федеральной театральной площадке страны», - комментирует участие в фестивале концертный директор театра Анастасия Захарова.