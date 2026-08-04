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За первые сутки на Госуслугах подали четверть миллиона заявлений на участие в ДЭГ

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За первые сутки на Госуслугах подали четверть миллиона заявлений на участие в ДЭГ

Возможность подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) открылась на Госуслугах чуть более суток назад. За это время услугой воспользовались уже более 250 тыс. человек.

Дистанционное электронное голосование в 2026 году применяется в 32 регионах. Проголосовать можно как на выборах депутатов Госдумы, так и на выборах регионального и местного уровня. Чтобы принять участие, нужно заранее подать заявление на Госуслугах. Москвичи голосуют на mos.ru.

В каких регионах чаще регистрируются на ДЭГ

  1. Ростовская область — 57,3 тыс.
  2. Московская область — 41,7 тыс.
  3. Алтайский край — 39,9 тыс.
  4. Смоленская область — 15,5 тыс.
  5. Коми — 11,3 тыс.

 

До какой даты принимают заявления

Заявление для участия в ДЭГ можно подать на Госуслугах до 23:59 мск 14 сентября. Если планы изменятся, заявление также можно отозвать до этого времени.

Информационные ресурсы ДЭГ внесены в «белые списки», поэтому ими можно будет пользоваться даже при отключении мобильного интернета в целях безопасности. В регионах также организуют дополнительные точки доступа Wi-Fi.

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