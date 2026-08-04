Объем изъятого нелегального алкоголя в Самарской области в 2026 году уже превысил показатели всего прошлого года

В Самарской области продолжаются системные контрольные мероприятия по пресечению незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

С начала 2026 года специалисты регионального министерства промышленности и торговли изъяли из нелегального оборота 2 421 литр контрафактной продукции. Таким образом, показатели работы за семь месяцев текущего года уже превысили итоговые результаты всего 2025 года, когда из оборота было изъято 2 371 литров суррогата.

Очередная проверка, согласованная с Прокуратурой Самарской области, прошла в Железнодорожном районе Самары. Специалисты ведомства нанесли инспекционный визит в торговую точку, расположенную по адресу: г. Самара, ул. Владимирская, 21А.

В ходе проверки факт нелегальной торговли подтвердился: из незаконного оборота изъяли 280 литров пива. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено производство об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ.

Анализ практики показывает, что правонарушения в сфере розничной продажи алкоголя зачастую совершаются систематически — в одних и тех же торговых точках одними и теми же хозяйствующими субъектами. В отношении таких объектов специалисты Минпромторга проводят проверки на постоянной основе.

«Контроль за оборотом алкогольной продукции остаётся нашим безусловным приоритетом. Борьба с нелегальным рынком — это прежде всего вопрос безопасности и защиты здоровья жителей Самарской области. Мы видим, что отдельные недобросовестные предприниматели продолжают нарушать закон на одних и тех же площадках. В отношении таких объектов мы продолжим регулярные проверочные мероприятия и будем применять максимально жесткие меры вплоть до полного прекращения их деятельности», — подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Министерство продолжит систематический контроль рынка и призывает жителей региона оказывать содействие. Сообщить о фактах незаконной продажи алкогольной продукции можно на круглосуточную горячую линию: телефон - 8 (846) 2000-123.