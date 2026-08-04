56,4% россиян со статусом самозапрета на кредиты имеют активные долговые обязательства

По данным Объединённого Кредитного Бюро, с момента запуска сервиса россияне направили 26,77 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты и 3,13 млн заявлений на его снятие. Было отменено 11,7% ранее установленных самозапретов. На сегодняшний день самозапрет действует у 21,66 млн россиян.

В июле спрос на услугу незначительно снизился по сравнению с июнем: граждане подали 753,41 тыс. заявлений на установку самозапрета (-2,6% к июню) и 241,8 тыс. — на его снятие (за месяц без изменений).

Среди россиян, воспользовавшихся механизмом самоограничения кредитования, преобладает категория граждан с активными долговыми обязательствами – их доля составляет 56,4%. 22,5% – заёмщики, чьи долговые обязательства на данный момент полностью погашены. 21,1% россиян со статусом самозапрета никогда ранее не прибегали к кредитам или займам.

Возраст россиян со статусом самозапрета. Больше всего самозапретов приходится на россиян в возрасте 35-45 лет – 20,2% от общего количества граждан с этим статусом. Доля граждан старше 65 лет выросла до 20,0%. Доля россиян в возрасте 55-65 лет составила 19,6%. На граждан 45-55 лет приходится 19,4% самозапретов, на россиян в возрасте 25-35 лет – 11,5%, на молодёжь до 25 лет – всего 9,3%.

Популярные типы самозапрета. Россияне преимущественно выбирают полный самозапрет на кредиты: 91,3% всех заявок приходится именно на этот формат. Значительно реже граждане прибегают к частичным ограничениям. Запрет на онлайн-выдачи в банках и онлайн-выдачи в МФО запрашивают 4,0% граждан, сочетание полного запрета выдач в МФО с онлайн-выдачами в банках – 1,2%, полный запрет на выдачи в МФО – 1,2%. Оставшиеся 2,3% заявок приходятся на другие комбинации доступных типов самозапрета[1].

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Мурманская область по-прежнему демонстрирует самый высокий показатель среди российских регионов по количеству граждан, установивших самозапрет на получение кредитов: 26% жителей региона уже воспользовались этой мерой защиты.

Среди регионов-лидеров также Магаданская область, где самозапрет установлен у 24% жителей. В Коми этот статус получили 23% жителей, в Камчатском крае и Карелии – по 20%. В Московской области самозапрет установили 16% жителей, в Москве – 15%, в Санкт-Петербурге – 17%, в Ленинградской области – 14%.

[1] Типы самозапрета на кредиты: 1) полный самозапрет, 2) запрет на кредиты в банках, 3) запрет на займы в МФО, 4) запрет на онлайн кредиты в банках, 5) запрет на онлайн займы в МФО.