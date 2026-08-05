Отзыв сертификатов может спровоцировать новую волну фишинга

Отзыв сертификатов у части российских сайтов, включая банковские, не несет непосредственной угрозы средствам граждан, отмечают аналитики Россельхозбанка. Основная опасность возникает для интернет-пользователей: на фоне сообщений о небезопасном соединении мошенники могут создавать поддельные сайты, фальшивые уведомления и ложные инструкции, чтобы похитить деньги.

Под отзыв сертификатов по предварительным оценкам попали десятки тысяч российских сайтов. Для пользователей это означает, что привычный вход на сайт может сопровождаться предупреждениями браузера или нестандартной работой страницы — и именно этим чаще всего пользуются мошенники.

«Сам отзыв сертификата не несет угрозы для средств клиентов. Но он может стать удобным поводом для мошенников: человека выводят на поддельный сайт или просят установить “нужный” сертификат. В результате риск возникает не для банка, а для пользователя, который совершает действие вне официальных каналов», — отмечает директор Нижегородского филиала Россельхозбанка Борис Зонов.

В банке напоминают, что фишинг остается одной из самых массовых цифровых угроз: Россия входит в число стран, где пользователи чаще всего сталкиваются с такими схемами, а доля фишинга в структуре инцидентов в отдельные периоды доходила почти до 70%. Только за прошлый год в стране было заблокировано более 100 тыс. фишинговых ресурсов — втрое больше, чем годом ранее.

Пользователям рекомендуют входить в цифровые сервисы только через официальное мобильное приложение, проверенный адрес сайта или сохраненную закладку. Любые сообщения с просьбой срочно «восстановить безопасное соединение», «подтвердить доступ» или «повторно пройти авторизацию» следует рассматривать как потенциально мошеннические. Устанавливать сертификат Минцифры, который позволяет устранить возникшие проблемы, можно только с официальной страницы с инструкциями и файлами на Госуслугах.