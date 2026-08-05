«Единая Россия» получила первую строку в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Жеребьёвка состоялась в Центризбиркоме. В процедуре принял участие член президиума Центрального совета сторонников «Единой России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

«Главное в избирательной кампании – соблюдать правила, честно проходить все положенные процедуры и обеспечивать легитимный результат. Оставаться ответственными и требовательными к себе и своей работе с людьми», — уверен он.

По его словам, главное в политической борьбе — не определённый номер в избирательном бюллетене, а честность и ответственность перед людьми.

Член Высшего совета «Единой России», Герой России (позывной «Струна») Владислав Головин отметил, что содержательная программа партии, её реальные дела и достижения, работа с гражданами на местах всегда важнее места в бюллетене.

«Как в соревнованиях по плаванию, в которых я принимаю участие, не важно на какой дорожке ты плывёшь — главное показать результат. Мы формируем Народную программу развития страны на основе предложений жителей России, их потребностей и чаяний. И самое главное, что мы несём ответственность за нашу работу перед людьми», — заявил он.

Участниками жеребьёвки стали 11 политических партий, федеральные списки кандидатов которых ранее прошли регистрацию.

Напомним, на первом этапе XXIII Съезда «Единой России», который состоялся 28 июня в Москве с участием Президента Владимира Путина, партия выдвинула кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва — более 600 человек. В пятёрку лидеров списка вошли: министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"