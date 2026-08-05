Самарская детская школа искусств № 9 откроется после капремонта

Пространство площадью более 600 кв.м по адресу ул. Молдавская, 3 капитально отремонтировано и полностью оснащено мебелью и музыкальными инструментами за счет средств городского бюджета и нацпроекта «Семья».

В учреждении полностью завершены строительные работы, установлены камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, системы контроля управления доступом и стационарный металлодетектор. Всего школа получила свыше 30 новых музыкальных инструментов от ведущих отечественных производителей, включая рояли, баяны и домры.

Фото: минкульт СО