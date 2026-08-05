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На заседании Совета ректоров вузов Вячеслав Федорищев поручил поощрить специалистов приемных комиссий

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании Совета ректоров вузов, которое провел председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров, академик РАН Геннадий Котельников.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании Совета ректоров вузов, которое провел председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров, академик РАН Геннадий Котельников.

«В Самарской области есть опорная организация, которая по-настоящему объединяет потенциал самых сильных и компетентных, которая позволяет получать ценные знания не только в сфере образования и науки, но и во всех сферах жизни. Это Совет ректоров вузов», – подчеркнул Вячеслав Федорищев, отметив, что Геннадий Котельников как председатель всегда ставит много точных прагматичных вопросов.

Основными темами повестки стали несколько ключевых направлений. Геннадий Котельников подробно доложил о проделанной работе и планах на будущий учебный год.

Было отмечено, что наряду с областным министерством науки и высшего образования Совет ректоров является ключевым органом, осуществляющим координацию деятельности университетов.

Отдельное внимание на заседании уделили усилению роли Совета. В частности, по поручению главы региона необходимо закрепить в регламентирующих документах функционал, полномочия, обязанности и ответственность Совета. «Чтобы решения, которые здесь вырабатываются, были обязательными для различных сфер, – пояснил руководитель области. – Это и так уже де-факто, сделаем де-юре».

Еще одно поручение губернатора касалось предложений о поощрении самых активных сотрудников приемных комиссий университетов.

«Знаем, что приемная кампания проходит с высокой интенсивностью. Знаем, какая нагрузка идет на приемные комиссии, педагогический коллектив. А вместе с ней – и большая ответственность, – сказал Вячеслав Федорищев. – Сотрудник приемной комиссии, по сути, отвечает за будущее: мотивирует ребят поступать в наши университеты, помогает им правильно сориентироваться».

В ходе заседания губернатор сделал особый акцент на применении новаторских подходов в системе высшего образования, в том числе в части связи высшего образования и реального сектора экономики. И здесь, по словам руководителя области, региональная задача, в первую очередь, – обеспечить кадрами, «и не в последнюю – квалифицированной наукой, знаниями».

Геннадий Котельников, со своей стороны, отметил, что кадровое обеспечение экономики – это важнейшая задача Совета. Основное внимание, по его мнению, нужно уделять участию работодателей в образовательном процессе: повышать качество практик, привлекать предприятия к написанию квалификационных работ, организовывать подработки студентов по специальности и др.

«Необходимо вести постоянный диалог университетов и работодателей по востребованным компетенциям выпускников», – сказал председатель Совета ректоров.

В этой связи он предложил включать во все основные целевые региональные программы разделы, посвященные подготовке кадров. «Самарская область обладает развитой сетью вузов. И они, на мой взгляд, могут стать кадровыми, научными и экспертными центрами для большинства отраслей экономики и социальной сферы региона», – пояснил Геннадий Котельников.

«Мы должны привлекать качеством предоставляемого образования – в любой науке, в любом деле. Есть огромное количество регламентов, стандартов, но всегда есть люфт, где мы с вами можем дополнить», – заключил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

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