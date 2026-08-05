 По участку улицы Красноармейской в Самаре продлено ограничение движения

В Самаре продолжается ремонт трамвайных путей, в том числе на улице Красноармейской в Железнодорожном районе. Линию обновляют по госпрограмме «Развитие транспортной системы Самарской области» — работы организованы от улицы Агибалова до улицы Спортивной. В границах двух перекрестков ограничение движения транспорта продлено до 05:00 10 августа.



До окончания работ участок улицы Красноармейской останется недоступным для движения средств индивидуальной мобильности и автотранспорта, включая общественный. Трамвайная линия также выведена из эксплуатации.



Четыре трамвайных маршрута №№ 1, 4, 16 и 23, а также четыре автобусных маршрута №№ 52, 53, 56, 226 работают по скорректированным схемам. С подробной информацией о трассах следования можно ознакомиться на сайте администрации города https://samadm.ru/media/news/60576/ и в приложениях. На работу троллейбусных маршрутов ремонтные работы на улице Красноармейской не влияют — перекрестки с улицами Агибалова и Спортивной частично доступны для проезда.