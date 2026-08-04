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Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по трудоустройству ветеранов СВО в Самарской области

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Во вторник, 4 августа, на рассмотрение в рамках оперативного совещания в областном правительстве был вынесен вопрос о действии принципа «равный равному» при работе с вернувшимися участниками СВО.

Во вторник, 4 августа, на рассмотрение в рамках оперативного совещания в областном правительстве был вынесен вопрос о действии принципа «равный равному» при работе с вернувшимися участниками СВО.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в вопросах поддержки участников СВО и членов их семей зачастую важны не только государственные меры, но и доверие, личное участие, понимание того, какой путь прошли эти люди, а также их семьи.

«Именно на этом основан принцип «равный — равному», который мы ввели, когда участнику СВО помогает вернувшийся к мирной жизни боевой товарищ. В кадровых центрах региона такую работу сегодня ведут 24 участника СВО, в том числе 4 кадровых консультанта. Практика уже показывает конкретные результаты и рост числа обращений ветеранов за помощью», — отметил глава региона.

На совещании обсудили эффективность такого подхода и возможности его масштабирования.

Согласно докладу министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольги Фурсовой, сейчас более 79% ветеранов являются занятыми, большинство работает по найму, при этом 1/3 из них вернулись на предыдущие рабочие места. Из числа незанятых более 50% — граждане, имеющие инвалидность. «Мы понимаем, что в службу занятости к нам приходит очень уязвимая категория граждан, и ориентируемся на доверительную атмосферу взаимодействия. Принцип «равный – равному» впервые был реализован в локациях «Сердце воина», которые по вашему поручению были созданы в каждом центре занятости, этот метод позволил соединить работу кадровых консультантов и психологов комплексных центров социального обслуживания населения», — отметила министр.

Помимо этого, «равные» консультанты выступают в качестве наставников и сопровождают ветерана СВО на каждом этапе – от составления резюме до взаимодействия с работодателем и сопровождения на собеседование, выезжают в районы, проводят консультации для ветеранов и сотрудников службы занятости, а также курируют работу клубов «Работа для СВОих».

В настоящее время организовано обучение «равных» консультантов специфике работы с вернувшимися участниками СВО. «Первый этап обучения пройден. Кроме того, мы связались с коллегами из фонда «Защитники Отечества», из Ассоциации ветеранов СВО, чтобы они также проинформировали своих подопечных о возможности прохождения данного обучения, оно бесплатное», — добавила руководитель ведомства.

Ветераны СВО работают в фонде «Защитники Отечества», в муниципалитетах они курируют вопросы помощи участникам СВО и их семьям. Ольга Фурсова предложила внедрить целевые рабочие места по принципу «равный – равному» и в организациях социальной сферы региона.

Участники совещания высказали свои предложения о том, как можно масштабировать такой подход и усилить работу по трудоустройству вернувшихся военнослужащих.

«Тема занятости участников СВО стоит во главе угла при их возвращении к мирной жизни. Проводится большая работа, апробируются новые подходы и механизмы. Я регулярно общаюсь с военнослужащими — действующими и ветеранами — и хочу предложить несколько форматов», — отметил депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин.

В частности, это разработка «боевого» резюме для ветеранов, которое бы отражало их военный опыт в понятной работодателю форме; обеспечение преференций и публичного признания социально ответственных работодателей, которые берут на себя обязательства трудоустраивать ветеранов СВО, создавать для них гибкий график, обеспечивать сопровождение в первые месяцы. Еще один формат – это цифровой помощник, чат-бот или мобильное приложение, через которое можно подобрать вакансию, задать вопрос «равному» консультанту, записаться на обучение, узнать о льготах. Кроме того, ускоренные целевые программы обучения для некоторых категорий ветеранов по реально востребованным профессиям и ряд других форматов.

«Сейчас важно не останавливаться, а системно масштабировать с «умными» инструментами цифровые решения, межведомственное взаимодействие, точная работа с самыми уязвимыми. Эти люди отдали нашей стране все, и наша задача – не просто их трудоустроить, а вернуть им уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Александр Живайкин.

«Предложения деятельные, знаю, что вы прорабатывали их с социальным блоком правительства, поэтому все – в работу, Воробьевой Регине Алексеевне – на контроль, — поручил Вячеслав Федорищев. — Александр Иванович, очень полезная обратная связь, общайтесь с ребятами, продолжайте эту работу, это действительно важная задача».

Руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Андрей Колотовкин предложил закрепить за реготделением персональное кураторство за нетрудоустроенными ветеранами СВО с инвалидностью. «Уверен, что мы найдем общий язык, готовы взять ответственность за самые сложные категории», — сказал он. Также руководитель общественной организации предложил создать при ассоциации «кадровый десант» в составе ветерана СВО-консультанта, юриста и психолога — для выездной работы в муниципалитетах. Кроме того, по его словам, важно, чтобы в качестве «равных» консультантов работали и женщины из числа членов семей участников СВО.

Глава региона Вячеслав Федорищев также поддержал выступление прокурора Самарской области Сергея Берижицкого, который обозначил проблемные моменты в работе по трудоустройству вернувшихся военнослужащих. Со стороны органов власти нужна проактивность в вопросах трудоустройства ветеранов СВО, необходимо реально «дойти» до каждого человека.

«Я давал очень четкое поручение по поводу квотирования. Давайте перейдем к проактивным действиям. Все крупные работодатели: с точки зрения региона это 100 работодателей, с точки зрения каждого муниципального образования это 20, администрации, правительство региона тоже являются работодателями – через две недели мне исчерпывающий список на подписание соглашений между правительством региона и работодателем об установлении конкретных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями и участников СВО. Эту работу нужно довести до конца, результативного, — подчеркнул губернатор. — Я напоминаю, что вопрос обеспечения мер безопасности, обеспечения внимания к каждой семье, где наши ребята защищают Родину с оружием в руках, — это прямая обязанность, святая для каждого из нас, любого министра, любого коллеги, любого, даже не профильного по СВО, заместителя главы администрации».

Губернатор поручил главам муниципальных образований ежедневно лично уделять время работе с вопросами участников СВО и их семей, заместителю председателя правительства Самарской области Регине Воробьевой – держать эти вопросы на особом контроле.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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