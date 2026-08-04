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Объекты «Т Плюс» в Самарской области на 60% готовы к очередному отопительному сезону

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Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов рассказал о ходе подготовки электростанций и тепловых сетей к отопительному сезону 2026/27 года на оперативном совещании в Правительстве региона под руководством губернатора Вячеслава Федорищева.

Директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов рассказал о ходе подготовки электростанций и тепловых сетей к отопительному сезону 2026/27 года на оперативном совещании в Правительстве региона под руководством губернатора Вячеслава Федорищева.

В этом году инвестиционная программа энергокомпании составляет около 4 миллиардов рублей. Эти средства направлены на подготовку ТЭЦ, ГРЭС, котельных и теплосетевых объектов Самарской области к прохождению будущей зимы. Директор филиала энергокомпании отметил, что все плановые работы выполняются в срок, отставаний от графиков нет.

В частности, на электростанциях и котельных завершены более 60% ремонтов. На начало августа все объекты генерации Самарского филиала «Т Плюс» получили оценку «Готов». Также около 60% запланированных работ выполнены на тепловых сетях в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

«В 2026 году мы подписали соглашение по выделению казначейского инфраструктурного кредита с Министерством энергетики Самарской области в объёме 839 миллионов рублей. Благодаря поддержке региона мы сможем дополнительно обновить 3,7 километра тепломагистралей на четырёх участках в областной столице и повысить качество и надёжность теплоснабжения свыше 100 тысяч горожан. Планируем завершить основные строительно-монтажные работы до 1 октября», — отметил Марат Феткуллов.

Губернатор Самарской области обратил внимание на важность своевременного восстановления благоустройства после ремонта на тепловых сетях. Специалисты «Т Плюс» завершили работы на всех объектах, которые требовалось восстановить до конца июля. При этом на контроле энергетиков остаются 536 участков в Самаре, связанных с устранением дефектов, выявленных в ходе гидравлических испытаний. На всех этих объектах благоустройство будет выполнено до начала отопительного сезона.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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