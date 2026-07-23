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Горячее водоснабжение части жилых домов и социальных учреждений Кировского района Самары временно приостановят

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С 26 июля по 8 августа в Самаре в рамках подготовки к следующему отопительному сезону пройдёт заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей — повышенным давлением холодной воды проверят коммуникаций четвёртой тепломагистрали Самарской ТЭЦ.

С 26 июля по 8 августа в Самаре в рамках подготовки к следующему отопительному сезону пройдёт заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей — повышенным давлением холодной воды проверят коммуникаций четвёртой тепломагистрали Самарской ТЭЦ. На время проверки сетей на прочность в Кировском районе будет приостановлена подача горячего водоснабжения в часть жилых знаний – порядка 14 многоквартирных домов, а также в несколько десятков социальных учреждений и организаций. С адресным перечнем можно ознакомиться в карточке.

Напомним, в ходе обязательных работ энергетики выявляют слабые места в сетях и оперативно ремонтируют их для стабильного функционирования всех систем в осенне-зимнем периоде. После устранения повреждений энергетики во взаимодействии с управляющими компаниями, ТСЖ и другими обслуживающими организациями вернут горячую воду потребителям.

Напомним, гидравлические испытания перед новым отопительным сезоном в Самаре проведены уже на 87,5% тепловых сетей – проверено более 1,3 тысячи километров инженерных коммуникаций. Более подробная информация размещена на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/60687/.

Специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» просят жителей соблюдать меры безопасности: не подходить к трубопроводам и люкам тепловых камер, не оставлять автомобили рядом с энергообъектами, не заходить за ограждения в местах проведения ремонтных работ, а при обнаружении дефектов или открытых люков теплокамер необходимо сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) на портале: tss.tplusgroup.ru.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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