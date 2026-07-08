Энергетики «Т Плюс» вручили дипломы выпускникам Самарского политеха

Представители «Т Плюс» приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов о высшем образовании выпускникам теплоэнергетического факультета Самарского государственного технического университета. Документы получили 30 будущих энергетиков, пятерым из которых — участникам первого выпуска программы целевого обучения, также вручены приглашения на трудоустройство в «Т Плюс».

«Энергия будущего» - это совместная программа «Т Плюс» и теплоэнергетического факультета СамГТУ, которая стартовала в 2022 году. Она включает в себя профильную подготовку студентов с прохождением производственной практики на действующих энергетических объектах региона.

«Преимуществом целевого обучения является ускоренная адаптация к запросам работодателя и гарантированное трудоустройство по окончании обучения. Неудивительно, что с каждым годом число желающих принять в ней участие растёт. На данный момент подготовку по программе проходят 47 студентов Политеха», — отметила и.о. директора по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Инна Путилина.

Энергетики «Т Плюс» совместно с СамГТУ реализуют целый ряд профориентационных проектов («Школа молодого энергетика», «Энергия будущего», «Тест-драйв» и другие). Кроме того, руководители и технические специалисты энергокомпании традиционно входят в экзаменационную комиссию вуза, а в 6-м корпусе университета работает специализированная аудитория «Т Плюс», где периодически проводятся тематические лекции и мастер-классы для студентов.



Фото: «Т Плюс»