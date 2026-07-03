«Т Плюс» восстановила благоустройства после ремонтов тепловых сетей на 951 объекте в Самаре

В мае-июне 2026 года «Т Плюс» привела в порядок 951 объект в Самаре, где прежде энергетики ремонтировали тепловые сети. Работы на оставшихся 167 участках будут выполнены до конца июля.

При восстановлении благоустройства «Т Плюс» производит засыпку мест раскопок чернозёмом и выполняет посев газона. При необходимости укладывает асфальт и бордюрный камень.

«Мы восстанавливаем территорию в том же виде, какой она была до проведения ремонтных работ. Единственное, от чего мы отказались – возврат зелёных насаждений в охранных зонах теплосетей. Дело в том, что корневая система деревьев и крупных кустарников разрушает строительные конструкции и приводит к инцидентам в системах теплоснабжения», – отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

При этом в областной столице в июле пройдут гидравлические испытания второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ, а также теплосетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Из-за необходимости повторных вскрытий грунта для ремонтов трубопроводов сроки восстановления благоустройства могут быть скорректированы. При этом все изменения графика благоустройства «Т Плюс» согласовывает с администрацией города.