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Вячеслав Федорищев и Михаил Мурашко обсудили развитие медицины в Самарской области

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В среду, 19 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочий день в Москве. Он встретился с Министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, чтобы обсудить ключевые вопросы по развитию медицины в регионе.

В среду, 19 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочий день в Москве. Он встретился с Министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко, чтобы обсудить ключевые вопросы по развитию медицины в регионе.

Во время встречи был затронут вопрос строительства хирургического корпуса областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой. В настоящее время площадей критически не хватает. Учреждение было построено в 1970 году и рассчитано на 260 коек, а на сегодняшний день в ней развернуто 480. При этом 60% пациентов требуется госпитализация с родителем.

«Планируем построить новый корпус больницы и улучшить условия для детского населения. Михаил Альбертович поддержал нашу инициативу. Проект нового корпуса будет доработан силами региона, а его реализацию будем заявлять на федеральную поддержку с включением в планы финансирования последующих лет», – подчеркнул Вячеслав Федорищев в своем канале в МАХ, подводя итоги рабочей встречи с главой Минздрава России.

Еще один вопрос – строительство хирургического онкологического корпуса Тольяттинской городской клинической больницы №5. Как отметил руководитель региона, существующая инфраструктура не отвечает современным требованиям и не справляется с потоком пациентов.

«Проект строительства получил принципиальную поддержку, а его реализация будет осуществлена с федеральным финансированием. Нам важно сохранить предусмотренные в бюджете страны параметры и своевременно приступить к созданию этого жизненно важного для региона объекта, который позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь», – заявил Губернатор.

Планируется, что в новом корпусе будут оказывать медицинскую помощь жителям Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района – территории с населением более 800 тысяч человек.

Также во время встречи был затронут вопрос увеличения государственного задания Клиникам Самарского государственного медицинского университета. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, специалисты, высокотехнологичное оборудование и центры компетенций. Сегодня там выполняется более 3 тысяч высокотехнологичных операций по 29 направлениям. При этом действующий объем госзадания не позволяет в полном объеме использовать созданные мощности для жителей региона.

«Предложил увеличить объем госзадания, чтобы еще более 500 жителей области ежегодно могли получать высокотехнологичную медицинскую помощь в нашем регионе», – отметил Губернатор. Вячеслав Федорищев поблагодарил Михаила Мурашко за внимание и помощь Самарской области в развитии системы здравоохранения.

 

Фото: Минздрав России / Пресс-служба Минздрава России

Теги: Москва Самара

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