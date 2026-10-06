В Сызрани транспортные полицейские изъяли у местного жителя взрывчатое вещество

Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал» выявлен факт незаконного хранения взрывчатого вещества.

Установлено, что 48-летний житель города Сызрани, находясь на территории станции Сызрань-2, обнаружил на своем рабочем месте одного из железнодорожных предприятий в металлическом ящике для инструментов две сигнальные петарды. Зная, что внутри находится порох, мужчина решил тайно украсть их для использования в противоправных действиях. В дальнейшем, с использованием специальных инструментов, извлек порох из петард и хранил у себя дома.

Спустя время, злоумышленник перевез взрывчатое вещество по месту своего проживания в Сызрани и стал хранить его в ящике компьютерного стола в спальной комнате. В ходе обыска, проведенного сотрудниками транспортной полиции в рамках ОПМ «Арсенал», взрывчатое вещество было обнаружено и изъято. По результатам проведенного исследования установлено, что представленное вещество является дымным порохом, пригодным для использования по назначению, в том числе для изготовления взрывных устройств, общей массой 107 граммов.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте