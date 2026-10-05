С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.

В этот период огонь распространяется мгновенно: сухая трава и подстилка вспыхивают от любой искры.

Что важно соблюдать:

- Не разводите костры и не жгите мусор, траву, листву — даже на своем участке рядом с лесом

- Не бросайте окурки и спички где попало

- Не оставляйте машину на сухой траве — выхлопная система может ее поджечь

- Без крайней необходимости не заходите в лес и на торфяники

Если увидели дым, пламя или

тлеющий торфяник — не пытайтесь тушить сами, сразу звоните 112 и сообщите точное место.

Берегите себя и детей!