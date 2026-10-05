С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.

В этот период огонь распространяется мгновенно: сухая трава и подстилка вспыхивают от любой искры.
Что важно соблюдать:
- Не разводите костры и не жгите мусор, траву, листву — даже на своем участке рядом с лесом
- Не бросайте окурки и спички где попало
- Не оставляйте машину на сухой траве — выхлопная система может ее поджечь
- Без крайней необходимости не заходите в лес и на торфяники
Если увидели дым, пламя или
тлеющий торфяник — не пытайтесь тушить сами, сразу звоните 112 и сообщите точное место.
Берегите себя и детей!