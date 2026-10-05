В Самаре стартовал проект «Город кинохроники»

Самарский областной центр развития кинохроники запустил масштабный проект, приуроченный к 450-летию Самары. Участники конкурса «Юнхроника» создадут 450 коротких видеороликов, посвященных истории и людям нашего города.

В основу мини-фильмов лягут уникальные кадры кинохроники. Сюжеты расскажут о важных исторических событиях, известных жителях и современниках Самары, в том числе участниках СВО.

Первый выпуск посвящен 85-летию военного парада в Куйбышеве.

В дальнейшем короткие кинохроники планируют показывать на мультимедийных экранах в общественных пространствах не только Самары, но и других городов России.

Проект станет частью подготовки к 450-летию Самары, которое город отметит в 2036 году, и поможет сохранить историю города через современные истории и уникальные кадры кинохроники.

По информации Самарского областного центра развития кинохроники.