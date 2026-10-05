В Советском районе Самары пострадал пассажир автомобиля

04.10.2026 в 12:05 63-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Renault Duster, двигаясь по ул. Советской Армии со стороны ул. Мориса Тереза в направлении ул. Дыбенко, в районе д. 66 при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Hyundai H-1 под управлением 43-летнего мужчины-водителя, который двигался по главной дороге. В ДТП телесные повреждения получила женщина-пассажир автомобиля Renault Duster, она госпитализирована.