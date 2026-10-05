Самарские педагоги стали победителями конкурса на присуждение премии лучшим преподавателям детских школ искусств, творческих училищ и вузов

Самарские педагоги Олег Апарин и Екатерина Попова стали победителями конкурса на присуждение премии лучшим преподавателям детских школ искусств, творческих училищ и вузов. Всего награды получили 150 педагогов из 54 регионов страны.

Олег Апарин преподает духовые инструменты в Детской центральной музыкальной школе, а Екатерина Попова уже 22 года работает в Детской музыкальной школе им. П.И. Чайковского и руководит хором «Гармония».

«Сама по себе награда — подтверждение того, что я иду в правильном направлении. Моя цель — сохранить традиции академического исполнительства», — отметил Олег Апарин.

Екатерина Попова назвала победу подтверждением многолетней работы и подчеркнула, что воспринимает ее как результат труда всей команды.