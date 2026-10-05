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В Самаре пройдет маркет-фестиваль локальных брендов «Всероссийская ярмарка × Территория моды. Сделано в Самарской области

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В Самаре пройдет маркет-фестиваль локальных брендов «Всероссийская ярмарка × Территория моды. Сделано в Самарской области»

В Самаре, 10 и 11 октября 2026 года, в Торгово — развлекательном центре «МЕГА Самара» состоится совместное мероприятие федерального проекта «Всероссийская ярмарка» и маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области».

Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Самарской области, МЕГА Самара и команда маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области».

Главная цель проекта — комплексная государственная поддержка малого бизнеса, самозанятых, региональных дизайнеров, производителей легкой промышленности и мастеров народных художественных промыслов, а также расширение каналов сбыта и прямого диалога с потребителями и байерами.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил значимость проекта: ««Легкая промышленность и индустрия моды сегодня являются одним из самых гибких и динамично развивающихся секторов нашей экономики. Самарские дизайнеры, швейные производства и мастера ремесел создают качественные, стильные и конкурентоспособные товары, которые заслуженно завоевывают признание жителей. Поддержка локальных производителей и продвижение региональных брендов — наш безусловный приоритет. Проведение «Территории моды» и «Всероссийской ярмарки» в крупнейших торговых комплексах открывает малому бизнесу и самозанятым доступ к широкой аудитории покупателей и прямым контактам с ритейлом».

 

В течение двух дней на главной сцене-подиуме будут непрерывно проходить дизайнерские дефиле, интерактивы и открытые мастер-классы по традиционным ремеслам.

В центральном холле и зоне фудкорта МЕГИ развернутся 50 оборудованных торговых локаций:

• 25 брендов одежды: сезонные коллекции, повседневные линейки, детская, школьная и спортивная форма;

 

• 15 брендов аксессуаров: обувь, сумки, авторские украшения и кожгалантерея;

• 10 площадок мастеров народных художественных промыслов от «Всероссийской ярмарки»: художественный текстиль, ремесленная керамика, традиционная вышивка и ручное плетение.

Хедлайнером образовательного трека выступит известный тренд-аналитик и специалист по макротрендам Станислав Зимин, который представит ключевые изменения потребительского поведения и глобальные тенденции модного рынка.

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