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Отопительный сезон в Самаре стартовал в полном объеме 5 октября

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Отопительный сезон в Самаре стартовал в полном объеме 5 октября

Отопительный сезон в Самаре стартовал в полном объеме 5 октября. Соответствующее постановление подписала администрация города.

Подача тепла в социальные учреждения началась еще 2 октября. В первую очередь отопление должны были получить 557 школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и спортивных организаций, а также высшие учебные заведения, пишет Самарская газета.

Управляющие компании и ТСЖ также могли подавать заявки на подключение многоквартирных домов. На тот момент около 20 управляющих организаций еще не получили паспорта готовности к отопительному сезону. В мэрии предупреждали, что к ним могут применить административные меры.

После подачи теплоносителя управляющим организациям предстоит провести необходимые работы внутри домов, чтобы отопление поступило во все квартиры. На это, по оценке специалистов, может потребоваться от семи до 14 дней.

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