Делегация Самарской области работает на выставке ИННОПРОМ. Беларусь

Делегация Самарской области по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева принимает участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь 2026», которая проходит в Минске с 30 сентября по 2 октября.

На стенде Самарской области была представлена продукция ведущих региональных производителей и разработчиков: АВТОВАЗа, производителя робототехнических комплексов «Тесвел», технопарка «Дом дирижаблестроителей имени К.Э. Циолковского», РКЦ «Прогресс», производителя желатиновых капсул ООО «Арсенал атлета», производителя сельскохозяйственной техники «Пегас-Агро» и других компаний.

На стенде региона состоялось подписание договора между АО «Самарский гипсовый комбинат» и белорусского производителя керамической плитки ОАО «Керамин». Документ направлен на развитие кооперационных связей в сфере производства строительных и керамических материалов.

На полях форума состоялась рабочая встреча с представителями ООО «Астопроект». Участники обсудили работу с объектами культурного наследия, развитие инфраструктуры в сфере туризма и гостеприимства, вопросы комплексного развития областных территорий.

Также глава делегации, заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк провел переговоры с руководством компании «Мостра-Групп». Стороны обсудили организацию поставок и продвижения региональной продукции на рынке Республики Беларусь. В планах - организация прямых переговоров с заинтересованными производителями региона и проведение бизнес-миссии.

В первый день работы делегации на форуме особое внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере здравоохранения. Стенд Самарской области посетил заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь Александр Старовойтов. В ходе переговоров с Павлом Финком стороны обсудили возможность выхода самарских предприятий на рынок Беларуси, поставки фармацевтической продукции и материалов для медицинской сферы, а также научно-техническое сотрудничество с регионом.

«Республика Беларусь является стратегическим партнером Самарской области. Взаимодействие двух регионов усиливается, мы наращиваем товарооборот, экспорт и импорт продукции наших производителей. Настрой на планомерное расширение сотрудничества – обоюдный», – подвел итоги первого дня работы делегации региона на выставке Павел Финк.

Делегация Самарской области продолжает работу на площадке «ИННОПРОМ. Беларусь 2026». Впереди – ряд важных встреч и стратегических переговоров, направленных на дальнейшее укрепление торгово-экономического и промышленного сотрудничества между Самарской областью и Республикой Беларусь.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.