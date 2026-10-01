Жителям Самарской области обещают теплую зиму

Синоптики Приволжского гидрометцентра опубликовали прогноз аномалии на отопительный период 2026–2027 годов. Специалисты считают, что грядущая зима будет очень даже теплой.

«В октябре, ноябре и декабре температура воздуха ожидается в пределах средних многолетних значений», — сообщили синоптики.

В октябре обычно бывает +5,9 градуса.

В ноябре — -2,2 градуса.

В декабре — -8,4 градуса.

Как выяснили специалисты, основные аномалии придутся на январь и февраль.

«В январе температура воздуха выше нормы ожидается на севере Самарской области. В феврале теплее обычного будет почти на всей территории региона. Исключение — северо-запад Самарской области: там температура воздуха ожидается в пределах средних многолетних значений», — выяснили специалисты Приволжского гидрометцентра.

В январе средняя месячная температура воздуха в Самарской области составляет -10,3 градуса.

В феврале — тоже -10,3 градуса.

Уже в ближайшее время в Самаре ожидается первый снег, пишет 63.ру.