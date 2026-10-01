В Ставропольском районе специалисты пожарно-спасательного отряда выезжали на место ДТП

30 сентября в 13 часов 19 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М-5 «Урал». На место вызова были направлены специалисты 146-й Части 30-го Отряда, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено: произошло столкновение двух транспортных средств: автомобилей «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей, провели сбор информации. Пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"