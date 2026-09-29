В Самаре в ДТП пострадали водитель и четверо несовершеннолетних пассажиров

28 сентября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 человек.

Одно из ДТП произошло в 13:41 в Промышленном районе г. Самары с участием автомобиля Toyota Land Cruiser под управлением водителя 1961г.р. и автомобиля Lada Vesta под управлением водителя 2010г.р., не имеющего права управления транспортными средствами. После столкновения иномарку отбросило на кирпичный забор. На месте ДТП телесные повреждения получили водитель отечественного автомобиля и его четверо несовершеннолетних пассажиров.