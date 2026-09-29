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Россиянам объяснили, какую сумму безопасно направлять на помощь родным

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Россиянам объяснили, какую сумму безопасно направлять на помощь родным

При зарплате 60 тыс. рублей безопасный размер регулярной помощи родственникам составляет от нуля до 2 тыс. рублей, при доходе 100 тыс. — от 5 тыс. до 10 тыс., а при 150 тыс. — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Такие ориентиры «Газете.Ru» назвал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

По его словам, в общем случае на поддержку близких можно направлять 5–10% чистого дохода после оплаты обязательных расходов и пополнения финансовой подушки. Люди со стабильным заработком, без кредитов и с уже сформированным резервом могут увеличить долю до 10–15%, подчеркнул эксперт.

«Если собственной финансовой подушки пока нет, безопасная доля помощи близка к нулю. Здесь действует то же правило, что и в самолете: сначала нужно надеть кислородную маску на себя, а затем помогать другим. Иначе один форс-мажор может оставить без денег сразу всю семью», — предупредил Бахтин.

При доходе 60 тыс. рублей обязательные расходы могут достигать 45–50 тыс. рублей, еще 5–8 тыс. желательно направлять в резерв, пояснил инвестстратег. Поэтому возможности регулярно поддерживать родственников на таком уровне зарплаты ограничены, добавил Бахтин.

При доходе 100 тыс. рублей после обязательных трат в размере 55–60 тыс. и пополнения подушки на 10–15 тыс. рублей помощь может составить 5–10 тыс. рублей, сказал эксперт. При зарплате 150 тыс. свободная сумма способна увеличиться до 10–20 тыс. рублей, уточнил Бахтин.

Если ипотечный платеж забирает 30–35% дохода, на поддержку близких безопаснее направлять менее 5%, считает инвестстратег. При общей кредитной нагрузке выше 30–40% регулярные переводы лучше временно прекратить, посоветовал эксперт. При нестабильном заработке сумму следует рассчитывать как долю фактического дохода за конкретный месяц, уверен Бахтин.

«Помощь становится чрезмерной, если ради нее человек берет кредиты, расходует финансовую подушку или постоянно откладывает собственные крупные цели», — пояснил эксперт.

Чтобы избежать конфликтов, Бахтин посоветовал заранее установить конкретный лимит и прямо сообщить родственникам, какую сумму получится выделять ежемесячно, пишет Газета.

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