Более 390 единиц спецтехники будут задействованы в содержании улиц Самары зимой

28 сентября в ходе еженедельного оперативного совещания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева глава города Самары Иван Носков представил доклад о подготовке к содержанию улично-дорожной сети и общественных пространств в зимний сезон. Всего к работам по зимней уборке в Самаре планируется привлечь более 390 единиц спецтехники.



«Основной критерий, по которому мы сегодня оцениваем готовность города, — не количество техники само по себе, а грамотную организацию работы и выстраивание четкой логистики. Это позволяет обеспечивать бесперебойное движение общественного транспорта, экстренных служб и жителей города при интенсивном и продолжительном снегопаде. По итогам прошлого сезона детально разобрали причины возникновения осложнений на отдельных участках, в том числе учли обращения, которые поступали от жителей. Определена четкая очередность расчистки территорий с учетом транспортной загруженности и пешеходной проходимости, - подчеркнул глава города Самары Иван Носков. - Выстроена маршрутизация уборочной техники с закреплением за каждой единицей конкретных участков общественных территорий и приоритетных маршрутов по дорогам и тротуарам».



В первую очередь, чтобы не допустить остановки общественного транспорта и обеспечить беспрепятственную работу экстренных служб в течение 5 часов после окончания снегопада будет производиться уборка основных магистралей, маршрутов общественного транспорта, сложных перекрестков, подъездов к соцучреждениям.



«Отдельно отработан сценарий непрерывного интенсивного снегопада продолжительностью от 12 до 24 часов. При неблагоприятном прогнозе за 12 часов до начала осадков принимается решение о переводе служб в усиленный режим. Проводится превентивная противогололёдная обработка, техника выводится на исходные позиции, усиливаются диспетчерские службы. С началом снегопада будет обеспечена работа до 250 единиц техники», - отметила Иван Носков.



Кроме того, предстоящей зимой будет увеличено количество одновременно задействованных самосвалов для вывоза снежных масс на четыре площадки для складирования общим объёмом до 400 тысяч тонн. К работе в зимний период для содержания дорог будут привлечены более 400 механизаторов и более 350 дорожных рабочих. До 1 ноября формируется необходимый объем противогололедных реагентов, уже заготовлено 820 тонн соли и 2000 тонн пескосоляной смеси.