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Стало известно, как в Самарской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ

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Стало известно, как в Самарской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги повышаются с 1 октября 2026 года в Самарской области, как и в других регионах России. В нашем регионе они утверждены приказом комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области от 24.12.2025 № 790, пишет Самарская газета.

Так, плата за холодное водоснабжение для населения с учетом НДС составит 58,56 руб./куб. м. Для прочих потребителей без учета НДС тариф равен 48,00 руб./куб. м.

Водоотведение для жителей обойдется в 33,31 руб./куб. м. Для прочих потребителей без учета НДС — 27,30 руб./куб. м.

За горячее водоснабжение население будет платить: компонент на теплоноситель — 66,16 руб./куб. м, компонент на тепловую энергию — 3 249,81 руб./Гкал, компонент на холодную воду — 58,56 руб./куб. м.

Отопление для населения с учетом НДС — тариф составит 3 249,81 руб./Гкал. Для прочих потребителей — 2 663,78 руб./Гкал.

Напомним, цены на газ вырастут в Самарской области с 1 октября.

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