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В регионах Приволжского федерального округа усилят вовлечение студентов в занятия физкультурой и спортом

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В регионах Приволжского федерального округа усилят вовлечение студентов в занятия физкультурой и спортом

Проректоры и советники вузов, заместители директоров профессиональных училищ, техникумов и колледжей Самарской области приняли участие в окружном совещании, которое провёл заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Совещание по вопросам организации воспитательной работы и реализации окружных общественных проектов в регионах ПФО прошло с участием заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольги Петровой и директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Игоря Юргина.

Также в окружном совещании приняли участие министр образования Самарской области Виктор Акопян и министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Участники обсудили основные направления реализации молодёжной политики, механизмы воспитания гражданственности, а также подходы к организации воспитательной работы в образовательных учреждениях.

Ольга Петрова акцентировала внимание на подходах к формированию национальных ценностей у студенческой молодежи. В выступлении Игоря Юргина был представлен обобщенный опыт работы Министерства просвещения Российской Федерации по организации воспитательной деятельности в образовательных организациях СПО.

Кроме того, Олег Машковцев довел до ответственных за воспитательную работу результаты масштабного социологического исследования молодежной среды Приволжья, проведенного в 2026 году, в целях их учета при организации воспитательной работы со студентами и изменения, внесенные в окружные общественные проекты, реализующиеся в вузах и организациях СПО.

«Мы ежегодно корректируем систему общественных проектов Приволжского федерального округа. В этом году принято решение о запуске нового общественного проекта — Спартакиады вузов Приволжского федерального округа. Необходимо активнее вовлекать студенческую молодёжь в регулярные занятия физической культурой и спортом. Уверен, что новый проект позволит студентам реализовать свой спортивный и интеллектуальный потенциал», — отметил Олег Машковцев.

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