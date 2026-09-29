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Более 2000 человек вышли на старт Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самаре

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Более 2000 человек вышли на старт Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самаре

В Самаре подвели итоги Всероссийского дня бега «Кросс нации», который состоялся на площадке лыжной базы «Чайка». Всего на старт, который стал центральным в регионе, вышли более 2 тысяч человек — дошкольники, школьники, студенты, трудовые коллективы, семейные команды, действующие спортсмены и ветераны спорта. Участники выходили на дистанции 1000, 4000, 6000, 8000 и 12000 метров по возрастным категориям, а также пробежали массовый забег протяженностью 1 километр.

«”Кросс нации” давно вышел за рамки обычного забега, и главная его ценность — в объединяющей силе. Для одних это возможность проверить свои силы и преодолеть личную планку, для других — повод провести выходной всей семьей и показать детям, что спорт — это весело, а для ветеранов спорта это возможность передать свой опыт молодежи. И самое главное — это напоминание о том, что спорт – это прежде всего про поддержку и общие ценности. От души поздравляю всех победителей и каждого, кто вышел на старт!» – сказал руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации города Самары Дмитрий Чеканов.

Победителями спортивных забегов «Кросса нации» стали Александр Сливчиков, Ульяна Рачева, Илья Юртаев, Мария Гаранина, Никита Данилов, Анжелика Мошкина, Ульяна Ефремова, Григорий Подоленко, Игорь Терюткин, Камиль Биккулов, Эльвира Чудаева, Софья Щепеткова, Егор Савельев, Анна Крыслова и Дмитрий Крыслов.

На мероприятии также работала зона интерактивных площадок: выставка дронов от регионального отделения ДОСААФ, информационная площадка ВФСК ГТО, зона киберспорта — ритм-симулятор и игры в режиме виртуальной реальности, выездная экспозиция музейно-выставочного комплекса «Самара космическая». Через очки виртуальной реальности каждый мог побывать на Байконуре на старте ракеты и увидеть планету из космоса.

Напомним, что Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится в рамках госпрограммы «Спорт России» и в 2026 году посвящен Году единства народов России.

Отметим, что 4 ноября в Самаре запланирован финальный забег сезона 2026 года — 10-й юбилейный Самарский полумарафон «В беге мы едины», посвященный Дню народного единства. Организатором полумарафона является АНО «Волгамэн» при поддержке Администрации города Самары, Министерства спорта Самарской области и Федерации легкой атлетики Самарской области.

Фото горадминистрации

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