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На улицы Самары в тестовом режиме запущены роботы-уборщики

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На улицы Самары в тестовом режиме запущены роботы-уборщики

В Самаре в тестовом режиме запущены автономные роботы-уборщики российского разработчика робототехники «168роботикс». Техника работает в Кировском районе, ежедневно робоплатформа убирает около 35 000 квадратных метров территории и собирает до 210 литров мусора, листвы, песка и пыли.

«Постепенная автоматизация уборки и содержания улиц — естественный процесс для современной Самары, который уже запущен. В первую очередь оценим экономический и практический эффект от роботов-уборщиков и целесообразность масштабирования этого опыта также на парки, набережную и другие общественные пространства города. Пока роботы-уборщики работают в Кировском районе. Они практически бесшумны, соответственно, могут убирать улицы даже ночью. Жителей призываю отнестись к технике бережно и не портить ее», – отметил глава города Самары Иван Носков.

На улицы Кировского района вышли две модели автономных робоплатформ — БРО 2.1 весом 400 кг и БРО 3.0 весом 570 кг. Роботы передвигаются на безопасной скорости до 5 км/ч, что соответствует скорости пешехода, при этом за час они способны обработать до 6 тысяч квадратных метров поверхности; время эффективной работы составляет до 22 часов в сутки. Робоплатформы работают под контролем сотрудников компании «ЭкоМед», которые следят за качеством и безопасностью уборки и вносят необходимые коррективы в настройки. Каждое устройство обладает тремя режимами управления — автономным, телеуправлением и ручным.

«Одно из первых испытаний — работа в условиях пыли и мелкодисперсного песка. Для автономной техники это требует дополнительной настройки режимов пылеподавления, – отметил заместитель генерального директора «ЭкоМед» Михаил Кочетков. – Для нас важно, чтобы родной город становился чище, привлекательнее и современнее. Пока роботов два, но мы считаем важным внедрять современную автоматизацию процессов там, где это возможно. Да, это серьезные вложения, но работу таких устройств проще стандартизировать и контролировать».

Роботы-уборщики оснащены обзором 360°, стереокамерами, радаром и ультразвуковыми датчиками — это позволяет им безопасно объезжать препятствия, распознавать пешеходов и не сталкиваться с людьми. Платформы оснащены функцией вакуумной уборки и способны производить сплошную уборку, уборку вдоль заданных границ, в углах, а также точечно. Предусмотрены также функции «охоты за мусором», автоматическое возвращение в точку обслуживания и следование за пешеходом. В перспективе рассматривается возможность с помощью сменного навесного оборудования использовать робоплатформы для более широкого спектра сезонных задач: покоса травы, уборки снега, распределения противогололедных материалов.

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