Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%

С 1 октября 2026 года начнут действовать новые средние индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги по регионам России. Это не неожиданность. Изначально для текущего года повышение тарифов было разделено на два этапа: с 1 января и с 1 октября. Праметры повышения тоже были определены заранее.

Средний индекс изменения платы за коммунальные услуги по стране с 1 октября составляет около 9,9%. Но это лишь средняя цифра, от региона к региону она разнится и устанавливается отдельно.

В разных субъектах России повышение платы за воду, тепло, свет, газ может варьироваться в диапазоне от 8% до 22%. Например, для Москвы установлен индекс 15%, для Петербурга — 14,6%.

Максимальный рост тарифов будет в Ставропольском крае (22%), минимальный — в Хакасии и Чукотском автономном округе (8%).

Для Самарской области предельный индекс повышения составляет — 13,4% (индексация на 9,4%и максимально возможное отклонение от этой цифры в 4%). Но это не значит, что стоимость всех жилищно-коммунальных услуг во всех муниципалитетах региона 1 октября скакнёт до этой отметки. Конкретные тарифы на воду, электричество, тепло, газ и обращение с отходами устанавливаются соответствующими региональными органами. В разных городах и районах области цифра может серьёзно разниться, пишет Самара-АиФ.