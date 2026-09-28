С 1 октября подорожают билеты в плацкарт и общие вагоны. Соответствующее распоряжение правительства было принято еще в июле, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Прежде всего индексация затронет тарифы на проезд в поездах дальнего следования. Повысятся цены также и на провоз багажа. «На купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется: цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно», — объяснили в АТОР.

Уточняется, что последнее повышение стоимости проезда в поездах произошло в декабре 2025 года. Тогда тарифы выросли на 11,4 процента, пишет Лента.