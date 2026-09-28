Как изменились городские поездки в Самаре с началом осени

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью 29 и 30 сентября 2026 года местами в Самарской области ожидаются заморозки
В Самарской области стартует приём заявок на детский творческий конкурс
Самарская область стала 50-й в рейтинге доступности ипотеки среди регионов России
В КРЦ "Звезда" пройдут игры 1/2 финала Самарской областной лиги КВН Трудовой молодежи
Участники из Самарской области создадут проекты о локальной идентичности на форуме «На волне»
«День поля» в Самарской области: аграрии подводят предварительные итоги уборочной
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
Россиян предупредили о скором подорожании БАДов
Наверх
Самара
+13
°C, Тольятти
+14
°C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD
84.34
-0.57
EUR
95.87
-1.02
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь
2026
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Новости
Экономика
Транспорт
Бизнес
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
Электронные устройства
Интернет и коммуникации
Налоги
Наука
Нацпроекты
Новости компаний
Промышленное производство
Сельское хозяйство
Транспорт
Финансы и Банки
Финансовые технологии
Интернет технологии
Как изменились городские поездки в Самаре с началом осени
28 сентября 2026
12:50
355
Теги:
Городской транспорт
Обсудить тему
0
Добавить комментарий
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с
Правилами модерации
.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:
*
Новости по теме
26 сентября 2026, 15:55
В Самаре стартовал второй этап ремонта путей на Аэродромной/Авроры
На этот раз специалисты займутся второй половиной перекрестка — со стороны улицы Энтузиастов.
Благоустройство
855
25 сентября 2026, 19:23
В Самаре временно ограничат движение на Заводском шоссе
Ограничение связано с ремонтом железнодорожного переезда. Проезд через переезд будет полностью запрещён, в том числе для средств индивидуальной мобильности.
Транспорт
1021
25 сентября 2026, 12:10
В Минтрансе объяснили, зачем установили кнопки для пешеходов на светофоре у автовокзала в Самаре
Аналогичные устройства установили месяц назад на пересечении улиц Ново-Садовой и Челюскинцев.
Транспорт
686
Используя сайт www.niasam.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Подробнее
В центре внимания
28 сентября 2026
13:26
Для Самарской области предельный индекс повышения тарифов на ЖКХ составляет 13,4%
233
27 сентября 2026
21:23
Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на финишную прямую
717
26 сентября 2026
11:56
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
1262
25 сентября 2026
17:58
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
1505
25 сентября 2026
16:35
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев дали старт производству LADA Azimut
1297
Весь список