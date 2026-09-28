Жительница Сызрани хотела сохранить свои сбережения, а в результате отдала все накопления мошенникам

К полицейским в г. Сызрань за помощью обратилась 47-летняя местная жительница. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банковской организации. В ходе разговора он начал обсуждать с женщиной условия выдачи кредита и его погашения. Когда потерпевшая сказала, что не собиралась брать кредит, неизвестный сообщил, что мошенники оформляют на нее кредит онлайн и убедил женщину, что для сохранности ее сбережений необходимо перевести все денежные средства на другой, «безопасный» счёт, созданный специально для неё. Таким образом, потерпевшая перевела аферистам более 1 000 000р. Спустя какое-то время жительница Сызрани позвонила «представителю банка», но связаться с ним так и не смогла. Женщина поняла, что стала жертвой преступников. Пострадавшая написала заявление в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Во избежание подобных случаев сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность. Необходимо помнить, что мошенники сначала запугивают своих жертв тем, что они могут внезапно лишиться своих сбережений. После чего предлагают пути решения проблемы. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений. При поступлении звонков от якобы представителей банка или иных должностных лиц с сообщениями о сомнительных операциях по вашему счету или карте, прервите разговор и перезвоните в финансовое учреждение самостоятельно по номеру телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты. Помните, что «безопасных» счетов не существует!