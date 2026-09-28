Россиян предупредили о скором подорожании БАДов

В скором времени импортные биологически активные добавки (БАДы) могут подорожать в России в среднем на 10-15 процентов. Об этом граждан предупредил глава DSM Group Сергей Шуляк, его слова приводит «Коммерсантъ».

Главной причиной он назвал включение этой продукции в перечень товаров, облагаемых повышенными импортными пошлинами. Постановление правительства вступит в силу 2 октября. До конца следующего года тариф составит 35 процентов от таможенной стоимости.

Это обстоятельство, полагает Шуляк, приведет к заметному подорожанию импортных БАДов. Повышенные пошлины распространятся на все недружественные страны за исключением Венгрии и Словакии. Мера, как ожидается, затронет почти треть российского рынка добавок, пояснил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Рост таможенных ставок, констатировал он, будет автоматически транслироваться в цену на полке.