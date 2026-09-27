Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на финишную прямую

Строительство станции метро «Театральная» в Самаре продолжается. На сегодняшний день объект готов на 86%, основные работы уже близки к завершению.

На станции полностью выполнена отливка выходов №1 и №3. Также готовы оба тоннеля, которые проходят под станцией.

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой вестибюля и укладывают рельсовый путь. Проект предусматривает создание доступной среды для маломобильных пассажиров — на станции установят лифты и оборудуют пандусы.

Завершить строительные работы планируют в начале 2027 года. Ожидается, что первых пассажиров «Театральная» сможет принять во втором квартале 2027 года, пишет Самара-АиФ.