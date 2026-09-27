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В Самаре начнут действовать новые правила контроля доходов иностранцев

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В Самаре начнут действовать новые правила контроля доходов иностранцев

В Самарской области начнут действовать новые правила, касающиеся контроля дохода иностранных граждан. Соответствующие поправки внесли в Федеральный закон № 115-ФЗ.

Налоговые органы начнут предоставлять информацию о доходах иностранных сотрудников правоохранительным органам. В частности, будут направляться данные о начисленных выплатах и вознаграждениях, полученные из расчетов по страховым взносам, за периоды в три, шесть, девять и двенадцать месяцев.

Информация должна быть передана в правоохранительные органы не позже чем через 45 календарных дней с момента завершения соответствующего периода, пишет Самара-КП. 

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