В Самаре начнут действовать новые правила контроля доходов иностранцев

В Самарской области начнут действовать новые правила, касающиеся контроля дохода иностранных граждан. Соответствующие поправки внесли в Федеральный закон № 115-ФЗ.

Налоговые органы начнут предоставлять информацию о доходах иностранных сотрудников правоохранительным органам. В частности, будут направляться данные о начисленных выплатах и вознаграждениях, полученные из расчетов по страховым взносам, за периоды в три, шесть, девять и двенадцать месяцев.

Информация должна быть передана в правоохранительные органы не позже чем через 45 календарных дней с момента завершения соответствующего периода, пишет Самара-КП.