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Россиянам рассказали, как проверить батареи перед началом отопительного сезона

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Россиянам рассказали, как проверить батареи перед началом отопительного сезона

Перед началом отопительного сезона жильцам рекомендуют осмотреть радиаторы, краны и соединения с трубами, чтобы заметить признаки возможной протечки.

Об этом рассказал RT исполнительный директор СберСтрахования Никита Тырин.

«Перед началом отопительного сезона прежде всего нужно осмотреть радиаторы и места их соединений с трубами», — отметил он.

Пока батареи холодные, проще увидеть старые следы протечек: рыжие подтёки на стыках, белый налёт возле резьбы и тёмные разводы на стене за радиатором, уточнил эксперт.

Также следует проверить краны, гайки и кран Маевского в верхней части батареи. Если вокруг резьбы заметна влажность, лучше заранее подать заявку в управляющую компанию.

«Если резьба влажная, стоит заранее подать заявку в управляющую компанию, пока мастера не так сильно загружены», — подчеркнул Тырин.

По его словам, после подачи тепла радиаторы рекомендуется осматривать ещё несколько раз в течение первой недели. Небольшие капли на горячем металле могут быстро высохнуть, поэтому Тырин советует проводить сухой салфеткой по стыкам и соединениям.

Ровный гул или редкое бульканье в первые часы после запуска отопления могут быть нормой. Но постоянный шум и неравномерный прогрев батареи способны указывать на скопившийся воздух. Выпустить его можно через кран Маевского.

«Если раньше вы этого не делали, лучше обратиться к специалисту», — подчеркнул собеседник RT.

При протечке не следует самостоятельно разбирать соединения или подтягивать гайки: горячая вода под давлением может усилить течь, привести к ожогам и порче имущества. Если есть вентили перед батареей, перекрывать их можно только при наличии перемычки между трубами. В остальных случаях необходимо вызвать аварийную службу.

«Если сомневаетесь, лучше ничего не трогать и сразу вызвать аварийную службу», — заключил Тырин.

До приезда специалистов место течи можно накрыть плотной тканью, опустив её край в ведро или таз. Также важно сфотографировать повреждения и предупредить соседей снизу, заключил он.

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