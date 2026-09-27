Россия увеличила поставки косметики в Грузию на 33%

Поставки российской декоративной и уходовой косметики в Грузию в январе—августе увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли $3,2 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте грузинской статистической службы.

Только в августе Грузия закупила российскую косметику на $401 тыс. Это на 11% больше показателя июля и на 20% превышает объем поставок за август прошлого года. Месячный результат стал максимальным с мая.

Основную часть августовского импорта составили средства для ухода за кожей — их ввезли на $281 тыс. На продукцию для маникюра и педикюра пришлось $61 тыс., на косметику для губ — $31 тыс., а для глаз — $26 тыс. Еще около $3 тыс. составили поставки пудры.

Крупными поставщиками косметической продукции в Грузию в августе также стали Франция с объемом экспорта $1,5 млн, Испания — $1,34 млн, Южная Корея — $1 млн, Германия — $875 тыс. и Польша — $752 тыс., пишут