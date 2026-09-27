Школьников и студентов Самарской области приглашают бесплатно обучиться программированию

В рамках федерального проекта «Код будущего» нацпроекта «Экономика данных» ученики 8–11 классов, студенты колледжей и техникумов могут освоить востребованные языки программирования и технологии ИИ.

Онлайн курсы от Учи.Дома или офлайн в партнёрских организациях:

- «Программирование на Python»

- «Анализ данных и технологии ИИ»

По итогам обучения: сертификат и преимущество при поступлении в ряд вузов!

Как присоединиться:

Перейти на сайт и нажать «Подать заявку»

Заполнить анкету-заявление на «Госуслугах», выбрав провайдера Учи.Дома, формат и программу