Тольятти и Ставропольский район стали победителями областной акции «Лето в стиле ГТО»

В Самарской области завершилась юбилейная, пятая по счету областная физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО». Акция реализуется с 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и проводится ежегодно с 1 июня по 31 августа.

Мероприятия акции прошли во всех 37 муниципалитетах Самарской области. Акция объединила любителей физкультуры, спорта и активного образа жизни.

Итоги акции:

1646 мероприятий различного формата

96 500 жителей и гостей региона - участники мероприятий

Лидеры среди городских округов:

Тольятти

Кинель

Чапаевск

Среди муниципальных районов:

Ставропольский район

Нефтегорский район

Сергиевский район

«Лето в стиле ГТО» является ярким примером реализации федеральной программы «Спорт России» по развитию массовой физической культуры и спорта в Самарской области.