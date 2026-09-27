Тольятти и Ставропольский район стали победителями областной акции «Лето в стиле ГТО»

В Самарской области завершилась юбилейная, пятая по счету областная физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО». Акция реализуется с 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и проводится ежегодно с 1 июня по 31 августа.
Мероприятия акции прошли во всех 37 муниципалитетах Самарской области. Акция объединила любителей физкультуры, спорта и активного образа жизни.
Итоги акции:
1646 мероприятий различного формата
96 500 жителей и гостей региона - участники мероприятий
Лидеры среди городских округов:
Тольятти
Кинель
Чапаевск
Среди муниципальных районов:
Ставропольский район
Нефтегорский район
Сергиевский район
«Лето в стиле ГТО» является ярким примером реализации федеральной программы «Спорт России» по развитию массовой физической культуры и спорта в Самарской области.