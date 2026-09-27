В Самаре в ДТП пострадала 18-летняя пассажирка

26 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.

В Кировском районе Самары пострадал пассажир. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 26.09.2026 в 22:10 70-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Datsun on-DO, двигался по проспекту Кирова со стороны ул. Мирная в направлении проспекта Карла Маркса, не справился с управлением и допустил наезд на автомобиль Geely MK Cross который остановился на запрещающий сигнал светофора. В ДТП телесные повреждения получила пассажирка Geely MK Cross 18-летняя женщина. Ей назначено амбулаторное лечение.