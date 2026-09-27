Минздрав обновил стандарт лечения депрессии

Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи пациентам с депрессией, включив в него дополнительные методы терапии и диагностики. Об этом 27 сентября сообщило ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

Согласно новому документу, который заменит действующий с 2022 года стандарт, пациентам с депрессией могут назначать дополнительные процедуры, включая акупунктуру токами крайне высокой частоты, электросудорожную терапию и гипоксивоздействие.

Также в перечень методов лечения вошли электропунктура, электронейростимуляция мозга, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия. Новый порядок предусматривает проведение диспансерного приема врача-психиатра и осмотр уролога. Кроме того, пациентов с депрессией будут проверять на гепатиты, ВИЧ и бледную трепонему.