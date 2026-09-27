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Правила возврата товаров на маркетплейсах могут изменить

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правила возврата товаров на маркетплейсах могут изменить

Продавцы на маркетплейсах сталкиваются со злоупотреблениями покупателей, которые возвращают товары надлежащего качества, поэтому правила их возврата могут быть пересмотрены, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

"Однако масштаб явления действительно требует внимания. Необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего, в части возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах — когда у товара нет недостатков, но он не подошел покупателю либо тот просто изменил решение", - сказал Смелов.

По его словам, целесообразно ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые нельзя свободно вернуть и в обычной офлайн-рознице, например, продуктов питания и лекарственных средств.

"Для парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других категорий разумно приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли после того, как покупатель осмотрел товар и подтвердил его получение", - пояснил глава ЦСР.

В настоящее время по закону о защите прав потребителей такие товары надлежащего качества, купленные в магазине, вернуть нельзя.

"Необходимо также повысить прозрачность контроля за возвратами для продавцов. Бывают ситуации, когда предприниматель видит большое количество отказов, а позднее выясняет, что товар был поврежден на одном из этапов логистической цепочки и утратил вид. Если подобные издержки полностью перекладывать на продавца, в конечном счете он будет вынужден включить их в цену", - добавил Смелов.

"Насколько мне известно, донастройка законодательства будет, в том числе закона "О защите прав потребителей". Правительство будет наделено полномочиями определять категории товаров, для которых будет установлен особый порядок возврата и отказа от покупки. Есть запрос рынка и есть реакция на него", - резюмировал он.

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